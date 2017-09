New York Times: Kanepi sai Soome jääteedel aru, et igatseb tennist

Maailma üks enim loetumaid ajalehti New York Times avaldas US Openil veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepist väga südamliku artikli, kus eestlanna räägib sellest, kuidas ta tennise juurde tagasi jõudis.

Kanepi tunnistas, et hetk, mil ta mõisitis, et tahab tennisesse tagasi pöörduda, oli Soomes ühes autokoolis, kus õpetati spetsiaalselt jääteedel sõitma. Temaga koos oli kohale saabunud 33 meest, tennisist oli ainuke naine. "Sa pead olema väga ettevaatlik jääteedel. Sama on ka tennises ja sa pead kontsentreeruma," ütles Kanepi. Keerlev auto meenutaski talle aspekte tennisest, mida ta igatses.

Vahepealsel ajal jõudis eestlanna teha trenni ka olümpiavõitja Gerd Kanteriga, mängis oma koera Bossuga ja käis isegi Hawaiil. "Ma polnud varem puhkusel käinudki," tõdes ta.

Kanepi mängib täna öösel US Openi veerandfinaalis ameeriklanna Madison Keysi vastu.