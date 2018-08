Närvide mäng US Openil: Kaia Kanepi oli valmis halvimaks

Kanepi tunnistas, et oli kohtumise eel närviline ja valmisolek polnud seetõttu kõige parem. Aga ta elas emotsioonide tulvas pöörelnud päeva üle. Alates 2006. aastast on Kaia US Openi 11 korda põhitabelis mänginud ning võite (20) on nüüdsest poole enam kui kaotusi (10).

„Tunnistasin treenerile (Dušan Vemić – toim) enne mängu, et olen närvis. Ta ütles, et mõistab ja soovitas teha oma asja. Ja vaadata tema poole, ta on olemas ning toetab mind. Mis iganes juhtub, tema jääb rahulikuks. Vaatasin päris tihti tema poole,” rääkis Kanepi teise ringi mänguga kaasnenud raskustest.