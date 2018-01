Nädalavahetusel tulekul: Elisa Open 2018 tenniseturniiri auhinnafond ületab 10 000 eurot

Reedel ja laupäeval Tallinki Tennisekeskuses toimuval traditsioonilisel paarismänguturniiril Elisa Open 2018 on auhinnafond enam kui 10 000 euro suurune.

Kokku astub võistlustulle üle 200 mängija, kes võistlevad kolmes tugevusgrupis. Registreerinud nii harrastajaid, tuntud ärimehed ja ettevõtjaid kui ka praeguseid ja endised tennisemängijad.

Nii leiab osalejate seost näiteks tuntud tennisekohtuniku ja spordikommentaatori Margus Uba, pangandusärimees Jan Andresoo, aga ka paljud eri aegadel peamiselt tennisemängijatena tuntust kogunud tegijad nagu Helina Lille, Ilona Poljakova, Valeria Gorlatsi ja Anton Pavlovi.

"Tenniseklubi Pallas jaoks on oluline aidata kaasa tervisespordi levikule Eestis. Sportimine ja tervislikud eluviisid ei paranda üksnes enesetunnet, vaid ka inimeste töövõimet. Usun, et suudame sel aastal tänu headele suursponsoritele ning koostööpartneritele ja sõpradele pakkuda positiivseid tenniseelamusi kui ka teadmisi tervise valdkonnas nii tippmängijatele, harrastajatele kui ka pealtvaatajatele. Lisaks astuvad võistlustulle tuntud mängijad, kelle mängud kindlasti närvesöövaid momente pakuvad. Kohal on lausa 12 võistluspaari Lätist. Las nimed jäävad esialgu veel nimetamata," sõnas turniiri korraldaja ja eestvedaja Peeter Saks.

Turniiri korraldav tenniseklubi Pallas tegutseb 2010. aastast ja on 64-liikmeline, ühendades nii nais- kui meesmängijatest tennisesõpru. 2018 aasta turniiri nimesponsorid on Elisa ja Tenniseklubi Pallas, suursponsorid Olybet, Erply ja Pro Optika.