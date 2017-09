Muinasjutu lõpp. Kanepi mängis enda tasemel

Kanepi muinasjutuline teekond USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel sai lõpu – veerandfinaalis ameeriklanna Madison Keysi vastu polnud võimalustki, mäng oli palju ühepoolsem, kui skoor 3 : 6, 3 : 6 näitab.

Tennisetreener Märten Tamlal oli õigus, kui ta kohtumise eel ütles, et Kanepi on parematki tennist mänginud. Emotsioonid ja üllatus – vähesed uskusid, et Kanepi pärast aastast pausi nõnda kaugele jõuab – teevad asja suuremaks, kui see tegelikult on.