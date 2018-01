Mitmekülgsus annab pommitajate duellis eelise Kontaveitile

Nii kõlab tennisespetside arvamus. Austraalia lahtiste meistrivõistluste kolmandas ringis kohtuvad Eesti ja Läti tennise esinumbrid on samasuguse tugeva löögiga, kuid Kontaveiti mängu hinnatakse mitmekülgsemaks. Baltimaade suure lahingu umbmäärane algusaeg on Eesti aja järgi reede keskpäeval.

„Ostapenko mängib ründavamalt, Kontaveit üritab punkte rohkem üles ehitada, et saada ette õige pall, mille löömisega punkt võtta," võrdles Eesti Fed Cupi naiskonna kapten Märten Tamla. „Ostapenko võib rünnata igast seisust ja kui ta nendes olukordades pallid sisse lööb, pole midagi teha."