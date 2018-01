Mis aitaks Kontaveiti mõõnast välja?

Kontaveitil ei lähe kohe mitte. Eelmise aasta augusti keskpaigast alates on ta võitnud ainult kolm, ent kaotanud 11 mängu. Tal on tekkinud mõõn, mis ei jäta ilmselt ühtki tipptennisisti puutumata. Kusjuures Kontaveiti seis pole kõige hullem – maailma edetabelis kord viienda koha hõivanud kanadalanna Eugenie Bouchard on pidanud väljakult kaotajana lahkuma 14 korda järjest.

„Tavaline mõõn, nagu tennises ikka juhtub,” kommenteeris Kontaveiti seisu treener Märten Tamla. „Kaotusejada põhjused on erinevad ja ühtne ravi puudub, ent iga mõõna puhul on kaks punkti samad: see on tingitud psüühikast ja iga järgmine allajäämine süvendab olukorda veelgi. Mängija peas on segadus, tal on tunne, et ei oskagi enam võita.”