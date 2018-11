Miks mängida tennist?

Tänu oma mitmekülgsusele edestavad reketimängud tervislikkuselt nii jooksmist kui ka rattasõitu. Tund üksikmängu põletab meestel umbes 600 kalorit ja naistel 420 kalorit. The Guardian avaldas tennise tervisekasude kohta artikli, mis põhines Oxfordi ülikooli uuringul. 15 aasta jooksul vaadeldi 80 000 üle 30-aastase inimese sportimisharjumuste mõju suremusele. Nende sportimisharjumusi kõrvutades selgus, et reketialad vähendasid südame- ja veresoonkonnahaigustesse haigestumise riski 56%, ujumine 41% ja aeroobika 36%. Seevastu jooksmine, rattasõit ja jalgpall suurendasid riski.

„Tennis annab südamele ja veresoontele vajaliku koormuse. Palju raskem on kuni kaks tundi järjest ilma tennisepalli ja hasardita joosta. Tennisemäng stabiliseerib ka närvisüsteemi ja aitab seetõttu igapäevaelus tähtsate ülesannete täitmisele paremini keskenduda,“ kinnitab tennise tervislikkust südamearst Margus Viigimaa, kes ka ise tennist mängib. „Tennis on olnud minu lemmikala juba lapsepõlvest, vaatasin ikka Toomas Leiuse ja Peeter Lambi mänge. Ise hakkasin mängima alles 40-aastaselt. Sealt edasi aga täie pühendumuse ja kirega. Mängin kolm korda nädalas ja käin aeg-ajalt turniiridel,“ räägib dr Viigimaa oma hobist. „Ei kujuta elu ilma selleta ettegi. Tennis on ala, milles on sportlikkus, kirg ja emotsionaalsus sulandunud tervikuks. Tenniseväljakult olen leidnud palju uusi sõpru.“

Tennis sobib igas vanuses inimestele

Tennist peetakse spordialaks, millega saab tegeleda 8–80-aastasena, aga tegelikult on see vahemik veelgi laiem. Tennisega alustada pole kunagi hilja. Moelooja Kairi Vilderson hakkas tennist mängima alles peale oma kolmanda tütre sündi, neljakümneselt. „Noorena tegelesin kergejõustikuga – olin sprinter – kuid mulle on alati meeldinud pallimängud ja eriti tennis. Kahjuks ei jõudnud ma laste ja oma ettevõtte kõrvalt varem sellega tegelema hakata.“

Seda intensiivsemalt on ta haaratud nüüd. „Ka kõik mu tütred harrastavad tennist. Mängin hea meelega oma vanemate tütardega, aeg-ajalt käime koos võistlemas. See on vahva ja aktiivne koosveedetud aeg. Ka nooremast tütrest, kes on praegu 8-aastane, tuleb kindlasti mulle äge tennisepartner,“ toob ta välja veel ühe põhjuse, miks seda mängu harrastada. Tennis on üks väheseid spordialasid, mida saavad koos mängida lapsed, vanemad ja vanavanemadki, sest füüsiline võimekus pole selles mängus sedavõrd oluline.

Millised on veel need põhjused, miks tasuks tennist mängida loe edasi ajakirjast Sport.