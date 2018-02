Miks ei kuulu Fed Cupi naiskonda eelmisel aastal Eestit esindanud Gorlats, Nuudi ja Kaul?

Eesti tennisenaiskonna eest astuvad sel nädalal Fed Cupil võistlustulle Anett Kontaveit (WTA 27.), 17-aastane Jelena Malõgina (WTA 933.) ning kaks aastat nooremad Katriin Saar ja Saara Orav.

Kolm viimast neidu teevad tänavu oma Fed Cupi debüüdi. Kontaveit on Eestit esindamas käinud kuuel aastal (debüüt 2011). Kanepi, kes haigusele viidates tänavu mängimast loobus, 12 aastat (debüüt 2000).

Miks ei mängi Kontaveidiga koos juba Fed Cupi karastusega Valeria Gorlats, Maileen Nuudi ja Maria Lota Kaul?

Tamla, kes ühtlasi on Eesti tenniseliidu peatreener ja Katriin Saare isiklik juhendaja, teatas tänasel pressikonverentsil, et Gorlats otsustas sportlaskarjääri tahaplaanile jätta ning Nuudit ja Kauli segavad vigastused.

"Valeria otsustas õppimise kasuks ja aktiivselt tennist enam ei mägi. Kauli on ligi pool aastat kimbutanud õlavigastus. Maileenil tehti kuu-poolteist tagasi randmeoperatsioon, millest ta veel kahjuks paranenud ei ole," rääkis Tamla, lisades, et paremuselt järgmised Eesti noormängijad juba istuvadki tema paremal käel.

Saar ja Orav tunnistasid, et Eesti naiskonna esindamine on nende jaoks suur tunnustus. "Kui mind mängima saadetakse, siis muidugi olin valmis. Eesti eest mängida on väga suur au. Kindlasti annan endast parima," rääkis detsembris maineka Orange Bowli noorteturniiri võitnud Saar.

Orav, kes sai võimaluse Kanepi loobumise tõttu, lisas: "Koondisekutse oli minu jaoks suur üllatus. Olin väga õnnelik, kui Märten mind siia tiimi valis. Olen valmis mängima."

Malõgina: "Olen selle nimel viimased kaks nädalat usinasti harjutanud. Annan endast parima."