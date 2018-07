Mida suudavad Kontaveit ja Kanepi Wimbledonis?

Eesti tipptennise tervis on parem kui kunagi varem, sest esimest korda on meil kaks mängijat neljandat turniiri järjest suure slämmi põhitabelis. Senine rekord pärines 2013. aastast, mil Kaia Kanepi ja Jürgen Zopp olid põhitabelis French Openist US Openini. Viimane eestlaste osaluseta suure slämmi põhiturniir peeti 2013. aastal Austraalias.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 27.) alustab elu 14. suure slämmi turniiri tšehhitari Denisa Allertová (WTA 99.) vastu, kellele ta on varem korra alla jäänud – 2016. aasta oktoobris Linzis teises ringis 3 : 6, 4 : 6.