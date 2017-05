Michel Lehtmets: oleksin väga üllatunud, kui Kontaveit avaringist edasi ei saaks

Viasat Sport Balticu ja Delfi TV tennisekommentaator Michel Lehtmets peab Anett Kontaveidi loosiõnne French Openil küllaltki heaks. Erinevalt eelmisest aastast on eestlanna avaringi vastaseks võidetav mängija ning teises ringis ootaks tõenäoliselt ees kohtumine tiitlikaitsjaga ühel peaväljakutest.

Avaringi vastase Monica Niculescu (WTA 53.) puhul tuleb Kontaveidil valmis olla aga rumeenlanna ebaharilikuks mängustiiliks. "Kes naiste tennisest natukenegi midagi teab, see on ilmselt kursis, et Niculescu on üldse kõige ebaharilikuma stiiliga mängija. Tihtipeale ta lõikab oma eeskätt, mida teised mehed ega naised enam ammu ei tee. Kui ta suudab sellega Aneti närvi ajada, võib ta võita, aga üldiselt oleksin ma väga üllatunud, kui Anett siit paarist edasi ei läheks," rääkis Lehtmets.

"Muud erilist või võimsat relva Niculescul pole. Tempo poolest peaks meie tüdruk üle olema. Kontaveit on kindlasti matšis ründavam pool ja kui ta oma keskmise taseme ära mängib, siis ta ka võidab."

Teise ringi vastane tuleb Kontaveidile või Niculescule tiitlikaitsja Garbine Muguruza (WTA 5.) ja turniiri 2010. aasta võitja Francesca Schiavone (WTA 76.) matšist. "Kui Muguruza vastu tuleb, siis eeldatavasti peaareenile või suuruselt teisele väljakule see kohtumine pannakse. Täismaja publik. Kuidas Aneti närv seal vastu peab, on juba teine asi," märkis Lehtmets.

Mäletatavasti üllatas Kontaveit Muguruzat mõned nädalad tagasi Stuttgarti turniiril - fakt, mis Kontaveidile kindlasti enesekindlust sisendab, kuid suure slämmi turniiril suurt mingit eelist ei anna. "Grand Slam on midagi muud kui Masters turniir. Muguruza on ikkagi tiitlikaitsja ja väga suure kogemustepagasiga mängija. Usun, et avaringist ta edasi saab, sest Schiavone parimad päevad on juba ammu möödas," lisas Lehtmets.