Merko Estonian Open oli Eesti tennisistidele edukas

Täna lõppenud Merko Estonian Open oli eestlastele edukas.

Terveks nädalaks Pärnu tenniseväljakud vallutanud Merko Estonian Open

sai täna läbi. 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF turniiril

pakkusid Eesti tippudele konkurentsi tennisistid kõikjalt maailmast.

Üksikmängudes küll seekord võitu ei saanud, kuid naiste paarismängus

krooniti võitjateks 16aastased Katriin Saar ja Saara Orav.

Võit on sedavõrd tähtsam, et esmakordselt lisandus Estonian Openi

võitjate nimekirja naispaar. Üksikmängudes on varasemad võitjad 2014.

aastal esimesel Estonian Openi võidutsenud Vladimir Ivanov ning mullu

triumfeerinud Kaia Kanepi ja Jürgen Zopp. Meeste paarismängus võitsid

karika 2015. aastal Vladimir Ivanov ja Markus Kerner.