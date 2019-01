Kairi Karpa on üks viiest rahvusvahelise kategooriaga tennisekohtunikust Eestis. Suure slämmi turniire on tema CV-s tänaseks viis, sel aastal võivad veel lisanduda kuues ja seitsmeski. Lisaks on ta õigust mõistnud WTA aastalõputurniiril ja Rio olümpiamängudel ning mitmetel väiksematel WTA ja ATP võistlustel üle maailma. Saates räägib ta oma tööst suurturniiridel, meeldejäävamatest matšidest ja Eesti kohtunike hetkeolukorrast.

Eesti esireket Kontaveit vaatab veelkord tagasi oma Australian Openi teise ringi matšile Aleksandra Sasnovitšiga ning jagab meiega naiste finaali muljeid, mida ta jälgis juba kodust. Treener Ojassalu arutleb, mis juhtus pühapäeval Rafael Nadaliga ning kas Novak Djokovic võiks esimese mehena pärast 1969. aastat (Rod Laver) ära teha maagilise Suure Slämmi ehk võita tänavu ka French Openi, Wimbledoni ja US Openi.

Head vaatamist!