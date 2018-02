Märten Tamla: kui tuju on hea ja rusikas püsti, siis tuleb ka rahvas kaasa

Eesti Fed Cupi tennisenaiskonna kapten Märten Tamla avaldas, et homme lähevad Suurbritannia vastu paarismängus lahingusse samuti Anett Kontaveit ja Saara Orav, sest edukat duot pole ju mõtet lõhkuda.

Täna sai Eesti Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi esimeses alagrupimängus Portugali üle 2:1 võidu. Katriin Saar kaotas avamatši Francisca Jorgele, Anett Kontaveit sai loobumisvõidu Ines Murta üle ning paarismängus olid Kontaveit ja Saara Orav 7:6 (0), 7:6 (6) üle Jorgest ja Maria Joah Koehlerist.

Eesti neiud jäid avasetis 2:5 ja teises 0:3 taha, kuid said iga kord pausidelt Tamlalt väärt näpunäiteid ja õpetussõnu, mis neid uue energiaga sütitas. Alati olid väljakule naastes Kontaveidi ja Orava näod naerul. Milliste naljadega Tamla tuju üleval hoidis?

"Eks see mingi situatsioonihuumor oli. Kui keegi tegi hea löögi, kiitsin seda ja õhutasin samamoodi jätkama, öeldes, et nii peabki mängima! Ütlesin kogu aeg, et tuju peab hea ja rusikas püsti olema, siis tuleb ka rahvas kaasa," sõnas Tamla.

"Saara oli väga tubli! Esimest korda sellise rahva ees ja kohe nii vastutusrikas mäng. Anett mängis ka ülihästi! Ega tal ka lihtne polnud - justkui pidi mängu enda peale võtma, aga samas ei tohtinud endale liiga teha, selle tasakaaluga me kogu aeg mängisime."

Otsus Kontaveidiga koos just 16-aastane Viljandi tüdruk Orav lahingusse saata sündis viimaste trennide põhjal. "Harjutasime paarismängu iga päev ja proovisime kõik noored Anetiga läbi. Nägin, et Saara on tagakäe poole pealt niivõrd hea. Kuigi see ei olnud kerge otsus, sest teisest kastist mängitakse rohkem tähtsaid punkte kui esimesest. Meil tuli see risk võtta. Õnneks tõmbasime pikema õlekõrre," rääkis Tamla.

Homme kell 16 näeb Tallinki tennisekeskuses Kontaveidi (WTA 27.) ja Briti staari Johanna Konta (WTA 11.) mängu. Kelle ta teises üksikmängus Heather Watsoni (WTA 74.) vastu saadab, jättis Tamla veel saladuseks. Paarismängus on väljakule oodata taas Kontaveiti ja Oravat. Muudatusi võib viimase hetkeni teha, aga kirja lähevad esialgu need nimed.

"Mul on küll traditsioon, et ma kunagi tüdrukutele ei ütle, kes mängib, aga seda (paarismängu duot) ei ole tõesti mõtet varjata. Eks ma panen nemad kirja kindlasti," ütles Tamla.

Võiduga Portugali üle kindlustas Eesti I gruppi püsimajäämise. Homne mäng on alagrupi esikoha peale. Edu korral ootab meid laupäeval ees duell C-grupi võitjaga (Ungari, Rootsi, Horvaatia või Sloveenia), alagrupi teine koht peab viimasel päeval kohamängu. Eile Suurbritanniale kaotanud Portugal mängib C-grupi viimasega ellujäämismängu.

"Esimene eesmärk sai tõesti täidetud ning see võttis meil pingeid kõvasti maha. Nii on homme Suurbritannia vastu palju lihtsam minna. Nemad on favoriidid, meie võime oma mängu mängima minna," lausus Tamla.