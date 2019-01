Märten Tamla Fed Cupi loosist: olen rahul, favoriidiks on meie alagrupis Ukraina

“Olen loosiga rahul. Neljases alagrupis saab rohkem mänge,” kommenteeris Märten Tamla. “Alagrupi favoriit on Ukraina eesotsas Elina Svitolina ja Lesia Tsurenkoga. Rootsil on Rebecca Peterson ja Johanna Larsson mõlemad head mängijad, Bulgaarial kirjade järgi kõige nõrgem koondis. Tulemas on põnevad mängud.”

Eesti koondisesse kapten Märten Tamla tänavu uustulnukaid ei kutsunud. Anett Kontaveidi kõrvale on kirja pandud möödunud aastal Eestit esindanud Elena Malõgina ja Saara Orav ning aasta varem koondises mänginud Maileen Nuudi ja Valeria Gorlatš.

Tüdrukud treenivad ja võistlevad hetkel kõik oma režiimis. “Tahaksingi nad lähiajal paariks päevaks koos treenima kutsuda, et näha nende hetkeseisu ja teha viimased otsused,” lisas Tamla.

Võistkonnas saab asenduse teha kuni veebruari alguseni ja seda võimalust kapten Tamla kasutab, kui Kaia Kanepi pärast Australian Openit oma otsuse on teinud.

Teises alagrupis kohtuvad Venemaa, kelle esireketid on Daria Kasatkina (WTA 10) ja Anastassia Pavlyuchenkova (WTA 42), Poolal Magda Linette (WTA 86) ja Taani eesotsas Caroline Wozniackiga (WTA 3).