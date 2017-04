Margus Uba: treenerita kaotanuks Anett Kontaveit juba poolfinaalis

Tenniseekspert Margus Uba sõnul võib Anett Kontaveidilt sel hooajal oodata häid etteasteid ka Suure Slämmi turniiridel ja tõi eduka Bieli turniiri valguses esile ka treeneri rolli.

"Nagu US Open aastaid tagasi näitab, siis materjali on," lausus Uba intervjuus Vikerraadiole pärast Kontaveidi esmakordselt finaalikohaga lõppenud WTA turniiri Šveitsis, kirjutab ERR Sport. "Pärast US Openi edu 2015 oli eelmisel aastal Aneti jaoks väga täbar loosiõnn. Praegu sai Bieli turniiri eduga selgeks, et saab jälle sellise edetabelikoha, et pääseb Roland Garrosile, Wimbledonile ja suure tõenäosusega ka US Openile otse põhitabelisse."

"Et saada Grand Slam'idel paigutusi 32 hulgas - sellest on Anett veel ikkagi üpris kaugel, nii et jällegi peab lootma, et loos oleks esimestes ringides soodne."

Uba tähtsustas ka Kontaveidi hollandlasest treeneri rolli. "Nagu ka turniiri käigus Šveitsis oli näha, treener Glenn Schaap on väga hoolega asja juures ja teab väga vajalikel hetkedel, millisele nupule täpselt vajutada," jätkas Uba. "Ma pigem kahtlustan, et Anett oleks juba poolfinaalis lahkunud väljakult kaotajana, aga treener teadis täpselt, kuidas teda motiveerida, mida öelda."