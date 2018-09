Margus Uba: küllap saab Kontaveit ka ise aru, et päris korralik sein tuli ette

"Ilmselgelt parem mängija võitis. Täna ei tekkinud Anetil lootusepoegagi. Vaadates, kui õnneliku näoga ta autasustamistseremoonial oli, siis küllap saab ta ka ise aru, et päris korralik sein tuli ette," kommenteeris Uba Kontaveidi 3:6, 3:6 kaotusega lõppenud mängu.

"Vastase servigeimides ei olnud Kontaveidil üldse šanssi. Naiste tennises tavaliselt ei hoita servi nii kindlalt Kontaveidi ja Sabalenka servi vahe oli ikka päris suur nii tabavusprotsendi kui ka efektiivsuse poolest. Nii kui Aneti mäng teise servi peale jäi, tuli kohe terav tõrje ees- või tagakäe poolt vastu."

Uba usub, et 20-aastase Sabalenka maailma esikümnesse jõudmine on vaid aja küsimus ning poleks üldse üllatav, kui ta tänavu lausa WTA aastalõputurniirile jõuab. "Ta kerkis esisajasse pisut enam kui aasta tagasi, kuid koputab nüüd juba esikümne uksele. Et ise esikümne piirimaile jõudma hakata, peab Anett oma mängu ja servi kindlasti efektiivsemaks muutma. Et Sabalenka sellise mänguga esikümnesse jõuab, on päevselge," sõnas Uba.

Uba hindab Wuhani finaali jõudmist kõrgemalt kui Kontaveidi ainsat WTA turniirivõitu 2017. aastal Den Boschi muruturniiril. Seda tõestavad ka teenitud edetabelipunktid ja auhinnaraha.

"Tegelikult pani ta täna välja oma absoluutse maksimumi. Kahtlemata elu parim turniir. Nüüd on huvitav vaadata, mida ta edasi teeb. Peking on ukse ees, pärast seda on ta veel üles antud Linzi ja Moskva turniiridele. Saab näha, kas ta tõesti jaksab neli nädalat jutti mängida," lisas Uba.

Õnneks saab Kontaveit nüüd paar päeva puhata, sest Pekingi turniiri korraldajad andsid kõigile Wuhani poolfinalistidele avaringi vabaks.