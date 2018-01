Margus Uba: Kaia ja Aneti omavaheline mäng annab mõlemale lisamotivatsiooni, kuid on veel mägede taga

Tenniseekspert Margus Uba arvab, et võimalus Austraalia lahtiste neljandas ringis omavahel kohtuda annab Kaia Kanepile ja Anett Kontaveidile käesoleval turniiril palju energiat juurde.

Kanepi lülitas täna teises ringis konkurentsist puertoricolannast Rio olümpiavõitja Monica Puigi 6:4, 6:3, Kontaveit alistas sakslanna Mona Bartheli 6:3, 4:6, 6:3 ning kohtub järgmisena Läti esindaja Jelena Ostapenkoga.

"Läbi huumori võib öelda: hea, et nad suhteliselt ühel ajal alustasid, närvirakkude kulu jäi kaks korda väiksemaks!" ütles Uba naljaga pooleks. "Kaia mängu võtab kõige ilmekamalt kokku teise seti statistika, mis ütleb, et olümpiavõitja ei võitnud terve seti jooksul teiselt pallingult ühtegi punkti. See meenutas veidi Kaia mängu Pekingi olümpial Virginie Razzano vastu, kes jäi samuti totaalselt traktori alla ja hakkas teise serviga riskima, sest polnud enam mõtet oma tavapärast servi lüüa. Nii tulebki enneolematult palju topeltvigu sisse."

"Miks kaia alguses 0:3 taha jäi? Ta ei saanud oma tõrjet sisse ega leidnud rütmi. Arvan, et väljakul võisid segada ka varjud, mis said palli jälgimisel ja tabamisel natuke takistuseks," jätkas Uba. "Siis sai ta aga aru, et on oma füüsilise jõuga vastasest niivõrd üle. Sellest hetkest peale, kui ta esimeses setis 4:4 viigistas, oli ette näha, et kui ta suudab seda taset hoida, pole Puigil erilisi šansse."

Kontaveidi mäng oli Uba hinnangul heitlikum. "Tüüpiline naiste tennis, käis üles-alla. Statistikat vaadates oli esimese servi protsent madal (56 %) ning topeltvigu tuli palju sisse (9)," juhtis ta tähelepanu.

"Kokkuvõttes usun, et mõlemad ihkavad väga neljandasse ringi pääseda. Omavaheline kohtumine annab mõlemale lisamotivatsiooni. Tahaks näha lõpuks reaalselt, mida nad suurturniiril teineteise vastu suudavad. Kuid see kohtumine on veel mägede taga, mõlemad peavad ühe mängu võitma. Kontaveidi näol näeme ka ihaldatud Eesti - Läti tippkohtumise ära."

Šansid järgmises ringis: Kanepil veidi paremad, aga Kontaveidil ka võimalus

Intervjuu ajal Ubaga oli Kanepi järgmiste võimalike vastaste Carla Suarrez Navarro - Timea Babosi matš veel pooleli, kuid mängupildi jälgi tundus hispaanlanna parem olevat. "Eeldades, et Navarro Kaiale vastu tuleb, siis tegu on ju vanade tuttavatega. Kui sellised kolmanda ringi paarid jääksid, siis ma hindaksin Kaia võimalusi kõrgemateks, aga nagu need kolm päeva on näidanud, siis üllatusi sünnib. Loeb, kelle tahtmine on tol hetkel parem ja kes suudab rumalaid otsuseid ja vigu rohkem vältida," lausus Uba.

Milliseks hindab Uba mullu üllatuslikult French Openi võitnud Ostapenko mängu? "Ostapenko on nagu Ostapenko ikka. Kui võidab, siis on rusikas püsti ja tatsab järgmist punkti mängima. Kui tekivad lihtvead ja mõõnaperioodid, vahib treenerist ema poole ja pomiseb omaette. Ta pole grammigi oma meelelaadi ega käitumismaneeri muutnud. Aga ta on jätkuvalt ohtlik vastane."