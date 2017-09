Margit Rüütel: Kaia on vōitnud teise saja mängijaid suhteliselt rabeda vormi pealt, see näitab tema suurt potentsiaali

Endine WTA edetabeli teise saja mängija Margit Rüütel andis Delfile Wimbledoni tenniseturniiri ajal intervjuu, kus vastas nii Anett Kontaveiti kui Kaia Kanepit puudutanud küsimustele. Kanepi US Openi hiilgava võiduseeria valguses on igati paslik tulla intervjuu juurde tagasi.

Korduvalt Kaia Kanepiga koos Eesti FED Cupi naiskonda kuulunud Margit Rüütel oskab endise tiimikaaslase tagasitulekut näha kindlasti erinevas valguses, kui paljud niiöelda tavalised tennisehuvilised.

******

Kui suurte ootustega võtta Kaia tagasitulekut? Kas ta võiks uuesti kerkida tasemele, kus ta oli parematel päevadel (WTA 15., august 2012) või on see pigem utoopia valdkond?

Jälgin huviga Kaia tagasitulekut ja hoian talle pöialt. Kui kōrgele tasemele vōib ta tōusta, on väga raske ennustada. See oleneb paljudest asjaoludest nagu tervis, motivatioon ja abistav meeskond. On erivaid näiteid, kuid enamuste naasmine on olnud lühiajaline ja mitte eriti edukas. Aga on ka väga edukaid tagasitulekuid, näiteks Kimiko Date-Krum´il. Ta naases 37-aastasena WTA tuurile, pärast 12 aastat pausi, ning kahe aastaga oli TOP 50-s.

Kui raske on pikast vigastuspausist tagasi tulla ja kui kaua võib aega võtta mängukindluse saavutamine?



Pärast pikemat pausi on vaimselt vōib olla kergem uuesti mängima hakata, kuna vaim on puhanud ja tekib suur tahtmine oma lemmikalaga tegeleda ning ka vōistlusnälg on suurem. Teine asi on füüsilise vormiga. On raskem suuri koormusi taluda ja vigastusi vältida ning vanusega on ka keerulisem taastuda. Tuleks targemalt valida milliseid turniire mängida ja kuulata rohkem oma keha, mitte rapsida järjest ning punkte taga ajada.

Väga hea näide on Roger Federer, kes peale vigastuspausi tegi fantastilise comebacki, vōites kōik kõvakattega väljakute turniirid. Kuid jättis täielikult vahele liivaturniiride seeria, et säästa ja taastada oma keha ning panusta uuesti saja protsendiliselt oma lemmikkattega turniiridele.

Mängu kindluse saavutamine on juba pikem lugu. Vōid näidata head taset üksikutes mängudes ja esimestes settides, aga et terve turniiri vältel stabiilset taset näidata vōib vōtta kuni pool aastat. Et Kaia on vōitnud teise saja mängijaid suhteliselt rabeda vormi pealt, näitab tema suurt potentsiaali.

Kas võib üldistada nii: Kaia tuli tagasi, kuna tal on jätkuvalt sportlikud ambitsioonid. Teisiti ei ole mõeldav, isegi kui sa oled taas täie tervise juures.



Ma ei tea kui suured eesmärgid Kaial on, küllap ta tahab nautida head tennist ja vaadata kui kaugele ta vōib selles seisus jōuda. Vanemas eas on muidugi raske leida motivatsiooni, rasketes seisudes pingutada, kui mäng ei suju. Vōib ka tekkida hirm kaotuse ees, kuna hakkad vōrdlema mineviku tulemusi ja paned sellega liiga suured kohustused, ootused peale. Vaimne pool mängib kindlasti väga olulist rolli.