Maret Ani: reketeid olen ikka lõhkunud

Kärt Radik, ajakiri Sport RUS

Endine tippmängija Maret Ani Foto: Eesti Tennise Liidu arhiiv

Eesti kõigi aegade edukaim tennisist paarismängijana Maret Ani tegutseb Rakveres, kus ta on oma tennisekool. Kuigi Maret ja Kaia Kanepi on ühe põlvkonna mängijad, oli Maret mingis mõttes siiski teerajaja: ta murdis varajases nooruses Eestist välja, et alustada võõrsil profimängijana.