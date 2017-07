Maailma esireketiks tõuseb Wimbledonis põrunud tšehhitar, Kontaveit karjääri kõrgeimal kohal

Tema tee Wimbledonis jäi küll lühikeseks (kaotas teises ringis), kuid Angelique Kerberi ja Simona Halepi välja jäämine poolfinaalidest tähendab ikkagi maailma esireketiks tõusu. Plíšková on läbi aegade 23. naine, kes WTA esinumbriks kerkib ja ta on esimene, kes teeb seda Tšehhi lipu all.

Monacos elava tšehhitari kontol on tänavu kolm WTA turniirivõitu - Brisbane´is, Dohas ja Eastbourne´is. Austraalia lahtistel meistrivõistlustel jõudis ta veerandfinaali ja Prantsusmaa lahtistel poolfinaali.

Wimbledonis kolmandasse ringi jõudnud Anett Kontaveit hoiab uuest nädalast kas 32. või 33. kohta. Tema varaseim kõrgeim edetabelikoht on olnud 36. Kui Magdaléna Rybáriková Wimbledonis poolfinaali kaotab, siis on Kontaveiti positsioon 32ne.

"Thanks to everyone who believed in me."@KaPliskova thrilled with new No.1 ranking--> https://t.co/9oE0Tr2IZY pic.twitter.com/Udvdybr8k9