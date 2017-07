Leiuse päästis Wimbledoni saabunud kodeeritud telegramm: vanaema sai terveks

Eesti tennise vanameistri Toomas Leiuse käitumine 1964. aastal Wimbledoni peaväljakul väärib ausa mängu auhinda.

Neile, kes on vähegi kursis Eesti spordiga, laiemalt võttes Eesti kultuuri ja selle looga, tuleb Toomas Leiuse nimi kindlasti tuttav ette. Kunagine tenniseäss, kolmekordne Eesti aasta meessportlane oma kurikuulsate seikadega. Nüüdne 75-aastane tennisekorüfee, kelle elutee on olnud nõnda värvikas, et seiklusi jaguks mitmeks raamatuks.





Taibu ja tragi lapsest peale. Viieselt luges ajalehti, üheksaselt teaduslikke raamatuid ja 16-aastaselt tegi täismeestele tenniseväljakul tuule alla. Kõige krooniks võttis varakult pähe, et tema läheb tennisepühamusse Wimbledoni ja võidab juunioride turniiri. Ja tegigi ära! Oli 1959. aasta, BBC-i esimese värvilise pildiga Wimbledoni teleülekandeni oli minna pea kümnend.