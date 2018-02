KURB! Kaia Kanepi ei saa Fed Cupil Eesti koondist aidata

Järgmisel nädalal on tennisehuvilistel suur pidu, sest 7.–10. veebruarini toimub Tallinnas Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi turniir, kus osalevad tennisemängijad 14 riigist. Täna tuli paraku kurb uudis, et Kaia Kanepi ei saa haiguse tõttu Eesti koondist aidata.

"Tahaksin väga mängida Eesti eest ja kodupubliku eest, kuid kahjuks pean Fed Cupi vahele jätma. Ma pole viirusest, mis Austraalia lahtistel külge hakkas, veel lahti saanud," sõnas Kanepi Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Brisbane'i turniiril oli palavik, siis järgnes külmetus ja lõpuks Melbourne'is kõhuviirus. Võib öelda, et Austraalias ei mänginud ma ainsatki mängu tervena. Ent kui haigena mängid, on taastumine palju pikem. Pole end pärast Eestisse naasmist veel hästi tundnud," tunnistas Kanepi.

"Olen kolm korda Austraalia lahtistelt tõbisena tagasi tulnud. Ühel puhul mängisin kohe Fed Cupi otsa ja tegin asja hullemaks - see oli siis, kui mononukreoosi haigestusin. Enam ei taha säärast viga teha, sest tervis on tähtsam. Noorena ei kuulanud sisetunnet, vanemas eas on kogemusi rohkem. Loodan terveks saada ja vormi jõuda märtsi alguseks Indian Wellsi turniiriks."

Eesti koondis on hetkel üles antud koosseisus Anett Kontaveit (WTA 27), Katriin Saar ja Elena Malõgina.

Eesti naiskond kohtub 8. veebruaril edetabelikohtade järgi kõige nõrgema koondise ehk Portugaliga (esireket Ines Murta, WTA 607). 9. veebruril minnakse aga vastamisi suursoosiku – eelmisel aastal Maailmaliiga üleminekumängudele kvalifitseerunud Suurbritanniaga. Brittide koondises on Johanna Konta (WTA 11), Heather Watson (WTA 75), Katie Boulter (WTA 196) ja paarismänguspets (WTA doubles 47) Anna Smith. Alagrupi võitja läheb vastamisi kas Horvaatia, Ungari, Rootsi või Sloveeniaga.