Kui palju on Kontaveit Wimbledonis juba auhinnarahadena võitnud?

Eesti esireket Anett Kontaveit on Wimbledoni alustanud väga edukalt. Teise ringi pääsemine nii üksik- kui ka paarismänguturniiril on aga 21- aastase eestlanna kukrut täitnud päris korralikult.

Turniiri organiseerijad on teatanud, et kogu turniiri võidufond on 36 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 4 miljonilit rohkem.

Kontaveit on naiste üksikmängus teise ringi jõudmisega teeninud juba 65 000. Kui täna peaks tulema võit, oleks Eesti esireketi auhinnarahaks Wimbledonil juba üle 100 000 euro.

Kolmapäeval jõudis Kontaveit ka paarismängus teise ringi. Tänu võidule ameeriklanna Shelby Rogersi ja horvaatlanna Donna Vekici üle teenis eestlanna 10 500 eurot.

Kuigi turniirivõidust on veel vara rääkida, siis Wimbledoni üksikmängu tšempionid teenivad ei rohkem ega vähem kui 2,5 miljonit. Paarismängus on võitjatele kingitav summa aga palju väiksem - 455 000 eurot.