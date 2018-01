Kui kaugele jõuavad Kanepi ja Kontaveit Austraalia lahtistel?

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste koduleht kuulutas päeva kokku võtvas artiklis suurimaks üllatuseks Kanepi 6 : 2, 6 : 2 võidu slovakitar Dominika Cibulková üle. Kusjuures üllatus polnud see, et Kanepi võitis, vaid see, kuidas ta võitis: purustavalt, andmata Cibulkovále vähimatki võimalust.