Kontaveiti vastane on elu vormis ja lubab lahingut

Terasemalt tema tegemisi uurides saab üha selgemaks, et Kontaveiti esimese ringi oponent on kõvast puust ja üllatusvõimeline. Ta on värskelt WTA edetabelis karjääri kõrgeimal 52. kohal ja võitis Wimbledoni-eelsel Eastbourne’i muruturniiril neli matši, enne kui 16 parema hulgas tuli vastu võtta kaotus maailma esireketilt Angelique Kerberilt. Võiduseeria käigus alistas Arruabarrena ka WTA 21. numbri Daria Gavrilova.