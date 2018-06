Kontaveiti uus treener sattus Australian Openi ajal Serbia tennisetähte juhendades haiglaravile

Eesti esireket Anett Kontaveit teatas täna, et alustas koostööd uue treeneriga - Šoti tennisetähe Andy Murray äia Nigel Searsiga.

61-aastane Sears, kes oli ka ise profitennisist, on juhendanud mitmeid maailmas esikümnesse kuulunud mängijaid. Tema hoolealused on olnud Amanda Coetzer (parim edetabelikoht 3.), Barbara Schett (7.), Daniela Hantuchova (5.), Maria Kirilenko (9.), Ana Ivanovic (1.) ja Jekaterina Makarova (8.).

Searsi treenerikarjääri kõige markantsem juhtum leidis aset 2016. aasta Australian Openi ajal, kui ta juhendas Ivanovicit ning viidi serblanna kolmanda ringi mängu ajal Melbourne`i haiglasse. Inglasel hakkas tribüünil järsku väga halb ning mehele kutsuti kiirabi. Kui algselt kahtlustati südameinfarkti, siis hiljem avalikustas Sears, et ta oli saanud hoopis toidumürgituse.

"Olin Melbourne`is söönud kümnel korral järjest lõunaks sushit. Ma arvan, et tõenäosusteooria ütleb, et selle aja jooksul saad sa korra ka pisut liiga toorest kala," selgitas Sears ajalehele The Times. Inglane lisas toona, et tema südamega on kõik korras.