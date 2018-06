Kontaveiti treener lahkus Suure slämmi turniirilt

Anett Kontaveiti hollandlasest treener Glenn Schaap lahkus paari päeva eest Pariisi Suure slämmi turniirilt.

Ei midagi skandaalselt, Schaapi lahkus perekondlikel põhjustel. "Treeneriga on suhted endiselt head ja koostöö jätkub," kommenteeris Kontaveit teemat napisõnaliselt.

Kindel on see, et Schaap Pariisi tagasi ei tule, ükskõik kui kaugele Kontaveit jõuab. Hetkel aitab teda füsioterapeut Tarmo Tiits. Täna Kvitova vastu pidi Anett juba treenerita hakkama saama. "Keeruline, aga sain hakkama," oli ta rahulolev.

Kui Kontaveit peaks jõudma poolfinaali, siis jääb ta turniirile ilma otseste abilisteta. Lahkub ka Tiits, kes suundub tuleva nädala keskel Sardiinia rallile appi Ott Tänakule ja Martin Järveojale.

Kuna Anett on vihjanud, et tema kavatseb Pariisis sammuda finaali välja, siis on kõikidel abilistel ja toetajatel tagumine aeg hakata mõtlema varuplaani peale, et meie tennisetipul oleks kõik vajalik taastumiseks ja tulemuse tegemiseks.