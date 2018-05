Kontaveiti treener: eestlanna pidanuks võitma 6:1, 6:2

Anett Kontaveiti (WTA 25.) treener Glenn Schaap ütles pärast eestlanna võitu Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste avaringis, et järgmistest mängudeks tuleb teha mõned korrektiivid.

Kontaveit alistas täna ameeriklanna Madison Brengle'i (WTA 99.) 6:1, 4:6, 6:2.

"Anett pidanuks võitma mängu 6:1, 6:2, aga säärane see tennis on. Vorm on tal suurepärane, mäng on arenenud tohutult. Kõik on temas endas kinni. Täna eksis ta kohati liiast. Peame pisut rääkima ja tegema korrektiivid," sõnas Schaap matši järel.