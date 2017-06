Kontaveiti peetakse finaalis suurfavoriidiks

Kihlveokontorid on üksmeelel: Anett Kontaveidi ja Natalja Vihljantseva vahelises finaalis Hollandis Hertogenboschis toimuval WTA turniiril on soosikuks eestlanna.

Virtuaalses WTA edetabelis juba 41. reale tõusnud Kontaveit on aasta esimesel muruturniiril näidanud head tennist ning kuigi sama saab väita ka uuel nädalal vähemalt 64. kohale tõusva 20-aastase venelanna kohta, siis on kihlveokontorites kindlaks favoriidiks just Kontaveit.

Eestlanna peale panustades saaks suuremas osas kontorites võidu korral oma raha tagasi 1,4-kordselt, Vihljantseva koefitsient jääb erinevates portaalides 2,8 ja 3 vahele.

Kontaveit ja Vihljantseva mängivad Den Boschi WTA turniiri finaalis pühapäeval kell 13.00. Delfi TV teeb matšist otseülekande.