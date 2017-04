Kontaveiti endine treener: parem liikumine on kõige alus

Eesti esitennisist saavutas elu parima võidu ja kohtub täna superstaar Maria Šarapovaga.

Anett Kontaveit murdis üleeile viimasel õhtutunnil Stuttgardis olulise tähise: esimest korda alistus tema oskustele ja tahtele maailma esikümnesse kuuluv mängija. 21-aastane Eesti esitennisist surus nurka WTA kuuenda, mulluse French Openi võitja Garbiñe Muguruza 2 : 6, 7 : 6, 6 : 1.

„Arvasin juba enne, et kõik on võimalik, aga ilmselt oli see ikkagi mu kõige parem võit,” tõdes tavapärasest silmanähtavalt õnnelikum Kontaveit pärast nimeka hispaanlanna alistamist. Ta sai tõmmata hea võrdluse: veidi üle aasta tagasi tuli tal Austraalia lahtistel Muguruzale suurema võitluseta alla vanduda (0 : 6, 4 : 6). „Ma polnud siis nii enesekindel. Vahepeal olen mänguliselt väga palju paremaks läinud. See ongi põhiline,” nimetas Kontaveit lihtsa tõe.