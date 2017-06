Kontaveiti endine paarismängu partner: Anett jõuab peagi tippu

Esmakordselt tennise suure slämmi turniiril 16 parema hulka jõudnud lätlanna Jelena Ostapenko usub, et tema endine paarismängu partner Anett Kontaveit jõuab peagi tippu.

"Anett on hakanud nüüd väga hästi mängima. Ta on palju juurde pannud, on hakanud hästi liikuma ja tal on väga hea serv," tõdes 19-aastane lätlanna, kes alistas täna French Openil 6:1, 6:4 ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 42), kirjutab ERR Sport.

"Ta tõuseb edetabelis piisavalt kiiresti ja mängib sel aastal hästi. Arvan, et ta jõuab peagi samuti tippu," lisas maailma edetabelis 47. kohal asuv lätlanna.

Pariisis abistab Ostapenkot kahel korral paarismängus French Openi võitnud hispaanlanna Anabel Medina, kuid peatreeeneriks on ikka tema enda ema Jelena, kelle juhendamisel tegi ta õnnestunud ettevalmistuse hooajaks Riias. "Ema aitab väga, sest teab minust kõike sünnist saati," sõnas Ostapenko. "Vahel on muidugi ka raske, sest oleme kogu aeg kõikidel turniiridel koos, kuid üldiselt mulle see meeldib."