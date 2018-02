Kontaveit vägevast paarismängu võidust: rahvas süstis meisse positiivset energiat

Eesti esireket Anett Kontaveit sai kodusel Fed Cupi turniiril Portugali esireketi Ines Muresi üle teises setis loobumisvõidu ja võitis koos 16-aastase Saara Oravaga põneva paarismängu 7:6 (0), 7:6 (6), kindlustades sellega matšivõidu 2:1 ning Eesti oma liigasse püsimajäämise.

"Mäng alles lõppes ja nii palju positiivseid emotsioone on..." ei saanud Kontaveit kohe sõna suust. "Hea meel oli näha, kui hästi Saara mängis. Olime esimest korda koos väljakul, aga rahvas pumpas meid üles ja süstis meisse positiivset energiat, tänu millele tulime kaotusseisudest välja ja kallutasime kaks rasket kiiret lõppmängu enda poole."

Kontaveidi enda üksikmäng, mis järgnes Katriin Saare kaotatud matšile, jäi ootamatult lühikeseks, sest Portugali esireket Ines Mures pidi hüppeliigese vigastuse tõttu teise seti 1:1 seisul loobumisvõidu andma.

"Senimaani tundsin end päris kindlalt. Korra olid paar geimi "nii ja naa" minu poolt, aga muidu olin agressiivne ja tegin enda asju hästi. Pean rahul olema," kommenteeris ta seda mängu.

Kapten Märten Tamla teatas juba, et paarismängus on Kontaveit ka homme koos Oravaga platsil. Eesti - Suurbritannia esinumbrite heitluses ootab Kontaveiti (WTA 27.) lahing maailma 11. reketi Johanna Kontaga. 2016. aastal kaotas eestlanna Briti staarile Acapulcos 3:6, 6:3, 4:6.

Küsimusele, kas koos Oravaga on neil brittide vastu paarismängus sama hea šanss kui täna, vastas Kontaveit: "Raske on ennustada. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Publik on meie pool, aga enne paarismängu on mul väga raske üksikmäng. Üheski mängus pole võit garanteeritud, eriti Konta vastu, kes on minust ligi 20 edetabelikohta kõrgemal."

Delfi teeb ka homme algusega kell 16 eestlannade mängudest tekstipõhise otseülekande.