Kontaveit säilitas maailma edetabelis koha, Kanepi langes kõvasti

Kanepi pääses küll äsja lõppenud US Openil neljandasse ringi, kuid kuna aasta tagasi oli ta jõudnud lausa veerandfinaali, läksid tal mullused edetabelipunktid maha.

Maailma esinumbrina jätkab rumeenlanna Simona Halep, kes kaotas US Openi avaringis Kanepile. Teisel tabelireal on Taani tennisist Caroline Wozniacki ja kolmandal sakslanna Angelique Kerber.

US Openi võitnud jaapanlanna Naomi Osaka tegi 13-kohalise tõusu ning on nüüd seitsmendal kohal. Teda edestavad ka prantslanna Caroline Garcia (4. kohal), tšehhitar Petra Kvitova (5.) ja ukrainlanna Elina Svitolina (6.).

Meeste ATP edetabelis on endiselt liidrikohal hispaanlane Rafael Nadal, kellele järgnevad šveitslane Roger Federer ja US Openi võiduga kolmandaks kerkinud serblane Novak Djokovic. Eestlastest on Jürgen Zopp 106. kohal (langes 6 kohta), Kenneth Raisma 726. ja Vladimir Ivanov 809. (tõusis 9 kohta).