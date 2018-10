Kontaveit säilitas 21. koha, Kanepi langes 60-ndaks

Möödunud nädalal Pekingi turniiril kolmandas ringis Caroline Wozniackile (WTA 2.) kaotanud Kontaveidil suuri väljavaateid lähinädalatel kohaparanduseks ei ole, sest punktide vahed eesolijatega on liialt suured. 20. kohal asuval austraallannal Ashleigh Bartyl on 2605, Kontaveidil 2330 silma. Samas pole ka eestlannal põhjust langust karta, sest tema selja taga olevad Venus Williams (2161) ja Carla Suarez Navarro (2124) sel nädalal kuskil ei mängi.

Kaia Kanepi on eelmise nädalaga võrreldes loovutanud ühe koha ning asub 60. positsioonil. Naisi, kes temast sel nädalal Linzi, Hong-Kongi või Tianjini turniiriga mööduda võivad, on mitmeid. Kanepi, kelle viimane matš oli US Openil neljandas ringis Serena Williamsi vastu, naaseb võistlustulle järgmisel nädalal Moskvas, kus peetaval Kremlin Cupil teeb kaasa ka Kontaveit.

Naiste maailma esinumbrina jätkab rumeenlanna Simona Halep, kellega Pekingi turniiri võitnud Wozniacki vähendas punktivahe 931 silmale. Kolmas on sakslanna Angelique Kerber (5400), neljandaks on tõusnud jaapanlanna Naomi Osaka (4770).

Jürgen Zopp loovutas ATP edetabelis viis kohta ja asub nüüd 130. real. Esikolmiku moodustavad jätkuvalt hispaanlane Rafael Nadal, serblane Novak Djokovic ja argentiinlane Juan Martin del Potro.