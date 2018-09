Kontaveit sai väga raske loosi: Hiinas tuleb avaringis kohtuda esikümne tennisistiga

Stephens on varem Kontaveidi vastu mänginud ühe korra ja selle matši võitnud - tänavu French Openil alistas ameeriklanna meie esinumbri kaheksandikfinaalis kindlalt, 6:2, 6:0. Kuigi Kontaveit alustas siis korralikult ja pääses 2:1 juhtima, lagunes tema mäng seejärel täielikult ja ameeriklanna võitis 11 geimi järjest.

Kontaveidi ja Stephensi matši võitjat ootab Wuhani turniiri teises ringis kas ameeriklanna Coco Vandeweghe (WTA 49.) või horvaat Donna Vekic (WTA 45.).

Hiina tippturniir, kus on mängus 2,7 miljonit USA dollarit, algab sel pühapäeval. Kohal on enamus maailma tippe - näiteks on üles antud kõik maailma esikümne mängijad.