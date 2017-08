Kontaveit sai US Openiks raske loosi, Kanepil oli kõvasti õnne

US Openi tippturniiriks esmakordselt asetuse saanud Anett Kontaveit (WTA 27.) kohtub avaringis tugeva tšehhitari Lucie Šafarovaga (WTA 37.), kes on paarismängus maailma esinumber. Kaia Kanepi (WTA 421.) läheb esimeses mängus vastamisi Francesca Schiavonega (WTA 75.).

Kontaveit pole varem Šafarova vastu kordagi mänginud. Kaks hooaega tagasi oli tšehhitar üksikmängu maailma edetabelis lausa viiendal kohal.

Teises ringis ootab selle paari võitjat kas USA tulevikulootus Cici Bellis (WTA 36.) või jaapanlanna Nao Hibino (WTA 79.) . Kolmandas ringis tuleb aravatavasti vastaseks 8. asetusega venelanna Svetlana Kuznetsova.

Kanepi (WTA 421.), kes murdis põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni, läheb avaringis vastamisi 37-aastase itaallanna Schiavonega (WTA 75.). Omavaheliste mängude seis on Itaalia vanameistri kasuks 4:3, kusjuures viimasest viiest mängust on Kanepi võidurõõmu maitsnud vaid korra. Selle paari teise ringi võitja kohtub kas 28. asetusega ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 30.) või belglanna Yanina Wickmayeriga (WTA 130.).

Kui Kanepil peaks õnnestuma kolmandasse ringi jõuda, siis võib tema vastaseks tulla sakslanna Angelique Kerber (WTA 6.).



32-aastane Kanepi, kes on varem US Openil kuuel korral avaringis kaotanud, ei saa loosi üle kindlasti kurta. Kvalifikatsioonist said endale avavastase näiteks ka 5. asetusega Caroline Wozniacki ja kahekordne US Openi võitja, 9. paigutusega Venus Williams.

TURNIIRITABEL