Kontaveit sai Brisbane'i turniiriks eriti "magusa" loosi

Kontaveit on 30-aastase Suarez Navarroga kohtunud kokku vaid kaks korda ja talle mõlemad korrad kaotanud. Esmakohtumine leidis aset 2011. aasta Fed Cupi Maailmaliiga II grupi matšil Tallinnas, kui Kontaveit oli veel 15-aastane. Hispaanlanna võidunumbrid olid siis 6:2, 6:2. Tänavusel Australian Openil lõppes matš tulemusega 4:6, 6:4, 8:6.

Kui Eesti esireketit saadab edu, ootaks teda teises ringis kas ameeriklanna Danielle Collins (WTA 36.) või turniiril neljandana asetatud tšehhitar Petra Kvitova (WTA 7.).

Kõrgeima paigutusega on Brisbane'is ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 4.). Teine asetus kuulub jaapanlannale Naomi Osakale (WTA 5.). Kontaveit on loositud tabelisse selliselt, et tal tuleks Osakaga kõige varem kohtuda poolfinaalis.

