Kontaveit pressikonverentsil: ma pole eriti Melbourne'i vaatamisväärsustega tutvunud, keskendun taastumisele

Australian Openi suure slämmi tenniseturniiril kolmandas ringis Läti esindaja Jelena Ostapenko (WTA 7.) alistanud Anett Kontaveit andis Melborune'is ka suurema pressikonverentsi.

Viimsilannalt küsiti muu hulgas, kas ta on oma eelmise aasta teise poole mõõnast üle saanud ning kuidas talle Melbourne'i linn väljaspool tennisekeskust meeldib.

"Ma tunnen, et eelmine aasta on eelmine aasta. Seda aastat alustasin parema energiaga. Ma pean silmas, et mu hooaja ettevalmistus läks väga hästi. Tunnen end värskena ja mängin ka paremini," vastas Kontaveit, kes järgmises maailma edetabelis peaks tõusma vähemalt 25 parema sekka.

Ühtlasi uuriti Kontaveidilt, millist nõu andis talle enne kohtumist mulluse French Openi tsempioniga hollandlasest treener Glenn Schaap. "Ta ütles mulle lihtsalt, et ma oleksin agressiivne ega laseks temal liiga palju domineerida. Et ma üritaks igat palli tagasi lüüa ja sundida ta ekstra palli mängima," rääkis eestlanna.

Oma lähenemise kohta kaheksandikfinaali kohtumise eel hispaanlanna Carla Suarez Navarroga ütles Kontaveit järgmist: "Ma pole sellele veel mõelnud. Jah, ma arvan küll, et ma võtan seda kui iga teist kohtumist. Mul on all kolm head võitu, kolm rasket matši. Sellest tuleb järjekordne väljakutse."

Kuidas sa muidu Melbourne'i naudid, kui tennis välja arvata? "Ma olen alati Melbourne'i armastanud. Olen siin juba juunioride ajast saadik mõned korrad käinud. See on suurepärane linn. Mulle meeldib ka väljakute atmosfäär väga. Kõik on väga kenad ja valjud. Õhkkond on hea. Vaatamisväärsustega pole jõudnud väga palju tutvuda. Rohkem olen treeningutele keskendunud ja üritanud järgmisteks mängudeks taastuda."