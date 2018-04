Kontaveit peab veel ootama: juba eile toimuma pidanud mäng ei saanud alata ka täna

Šveitsis Luganos WTA turniiri alustav Anett Kontaveit peab oma esimest mängu veel ootama - kuigi eestlanna pidi täna kohtuma Valgevene esindaja Vera Lapkoga, siis korraldajate otsusega kohtumist täna ei peetudki.

Lugano turniiri on seganud sealkandi ilm - vihmasajud on tavapärase programmi sassi löönud ning kui esialgu oli Kontaveidi avakohtumine 1/16-finaalis toimuma juba teisipäeval, siis nüüd on selge, et kõige varem saab see toimuma neljapäeval.

Vihmahood panid Lugano turniiri seisma ka täna ning kui mõned üksikud kohtumised koliti sisetingimustesse, siis ülejäänud lükati lihtsalt taas edasi.

Lapko hoiab WTA edetabelis 130. kohta. Varem pole valgevenelanna Kontaveidiga kohtunud.