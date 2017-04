Kontaveit pärast Šarapovaga matši: andsin endast kõik, lihtsalt vastase kõrgem klass otsustas

21-aastane Anett Kontaveit esitas täna Stuttgardi tenniseturniiri veerandfinaalis venelanna Maria Šarapova vastu südika partii, kuid pidi lõpuks ikkagi vastu võtma kaotuse 3:6, 4:6.

"Andsin kõik ja suutsin mängu hoida küllalt tasavägisena. Muidugi on alati kahju, kui kaotad, aga täna ei oska ma küll välja tuua midagi, millega ma ei saaks rahul olla. Alustasin hästi, tundsin end suure publiku ja vastase ees mõnusalt - lihtsalt vastase kõrgem klass ja hea mäng otsustas," rääkis Kontaveit Delfile ja Eesti Päevalehele.

Šarapova haaras initsiatiivi avaseti keskpaigas ning eestlanna sõnul sai siis otsustavaks 30-aastase venelanna suurepärane mäng. "Mina ei kadunud ära, vaid tema ründas paaris võtmegeimis mu teist servi väga õnnestunult. See on olnud ta tugevus varemgi ka kõige tugevamate vastastega mängides. Ta tõestas, et kuulub jätkuvalt maailma tippu ja on minu arvates juba praegu väga heas vormis."

Sellest, et võistluskeelu alt vabanenud Šarapovale kergekäeliselt eripääsmeid antakse, ei tahtnud Kontaveit pikalt rääkida. "Ei oma suuremat tähtsust, mida mina arvan või ütlen. Saan aru, miks talle neid priipääsmeid antakse - see toob publikut ehk on turniiride korraldajatele kasulik," ütles Kontaveit.

"Kokkuvõttes olen väga-väga rahul. Mõtlesin, et võtan mängu korraga, aga et jõudsin aasta esimesel liivaturniiril kohe nii kaugele, on suurepärane. Tunnen iga mänguga, kuidas muutun järjest enesekindlamaks."