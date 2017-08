Kontaveit: olin ettevaatlik ja seetõttu võtsin vahepeal aja maha

Väikese vigastuspausi järel võistluskarussellile naasnud Anett Kontaveit (WTA 28.) jäi Cincinnati tenniseturniiri avaringis 6:1, 6:7 (2:7), 3:6 alla kahekordsele Wimbledoni võitjale Petra Kvitovale (WTA 14.). Mängu järel tunnistas Kontaveit Delfile ja Eesti Päevalehele, et vigastus teda enam ei sega.

“Jalaga on kõik korras,“ sõnas Kontaveit, kelle sõnul segas teda lihase ülepinge. “Mingil määral tegin ikka trenni edasi. Pigem olin lihtsalt ettevaatlik ja seetõttu võtsin vahepeal ka aja maha. Kokkuvõttes sain puhata ja trenni teha.“

Mängu kohta tõdes eestlanna, et eduka alguse järel toimus mängus ootamatult murrang, millega tšehhitas keeraski asjad oma kasuks. “Kui mina alustasin mängu hästi, sis tema ebakindlalt. Sealt ka esimene sett kiirelt mulle. Teises setis olin samuti juhtpositsioonil, kuid tema õnnestunud tõrjegeimi järel läksid asjad kiiresti tema kasuks,“ tunnistas Kontaveit. “Kõik juhtus justkui väga kiiresti. Otsustavas setis oli tema juba kindlam.“

Eestlanna tunnistas, et kõrgemalt paigutatud mängija vastu on alati turniiri raske alustada, kuid sellisteks mängudeks tuleb hästi valmis olla. “Tegelikult peab suutma kõigi vastu mängida. Samas on keeruline kohe esimeses ringis asetatud mängijaga vastamisi minna. Mõnikord on vaja end ikka käima mängida. Samas selle taha kindlasti pugeda ei saa,“ sõnas ta.

Taas on Kontaveit võistlustules järgmisel nädalal, kui ta osaleb USAs New Haveni tenniseturniiril. Juba ülejärgmisel nädalal seisab aga ees aasta viimane suure slämmi turniir ehk US Open.