Kontaveit: olin agressiivne ja mängisin tõesti hästi

Eesti esitennisist Anett Kontaveit (WTA 31.) alustas 260 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri Guangzhous võidukalt, alistades avaringis 6:0, 6:2 itaallanna Jasmine Paolini (WTA 132.).

"Ma mängisin täna tõesti hästi," sõnas Kontaveit WTA-le pärast mängu, vahendab ERR Sport. "Ma olin agressiivne, mängisin oma mängu ja see töötas väga hästi. Mul on hea meel, et suutsin esimeses ringis võita."

"Ma proovin turniiri võtta mäng-mängu kaupa ja anda igas matšis endast parima. See on mu ainus eesmärk. Hooaeg on lõppemas, aga on tore siin olla."

Kontaveidi vastaseks teises ringis tuleb kvalifikatsiooniturniirilt põhitabelisse pääsenud tennisist, kui omavahel mängivad 19-aastane austraallanna Lizette Carbera (WTA 153.) ja samuti 19-aastane hiinlanna Xinyu Gao (WTA 187.).