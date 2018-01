Kontaveit meenutas sügisest sõumatši Kanepiga laginal naerdes: "Ma ei valmistunud selleks isegi ette!"

Itaalia tenniseajakirjanik Diego Barbiani kirjutab Twitteris, et Kontaveit rääkis mõne kuu tagusest Kanepi võiduga lõppenud mängust naerulsui.

"See oli pöörane! Atmosfäär oli mängul täiesti uskumatu. Ma olin endiselt puhkusemeeleolus ja polnud isegi hooaja ettevalmistust alustanud. Kuna tegu oli sõprusmänguga, ei valmistunud ma selleks isegi ette, ent see oli tõesti lõbus. Võitlesime vist üle kahe tunni," meenutas Kontaveit.

"Rahvas läks täiesti hulluks. Tavaliselt toimuvad seal saalis kontserdid ja see mahutab vaat et kümme tuhat inimest. Arvasin enne mängu, et saal võib pooltühjaks jääda, aga selle asemel oli sisuliselt täismaja. Olin šokis, ma ei suutnud seda uskuda!"

