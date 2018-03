Kontaveit: mängupraktika puudus annab tunda

Indian Wellsi tenniseturniiri teises ringis valgevenelana Aleksandra Sasnovitšile 2:6, 4:6 alla jäänud Anett Kontaveit tunnistas, et kõige enam vaevab teda mängupraktika puudus.

„Vastasel oli üks pingeline kohtumine all ja ta pakatas enesekindlusest,” rääkis Kontaveit Delfile. „Mina olin tänu edetabelikohale esimesest ringist vaba. Sain siin küll kõvasti trenni teha, aga võistlusmäng on võistlusmäng. Sasnovitš tegutses väga hästi, haaras kogu aeg initsiatiivi enda kätte ja vahetas pidevalt suundi ja nurki, et mind liikuma saada. Proovisin küll tema rütmi lõhkuda, kuid tulutult.”

Kontaveidi sõnul on ta pikaks kevadhooajaks heas vormis, kui nüüd vaid rohkem mänge saaks.

Järgmine turniir, kus Kontaveit osaleb, algab pooleteist nädala pärast Miamis. Mullu jõudis Kontaveit seal kolmandasse ringi ning teenis 190 WTA punkti, mida tänavu kaitsta tuleb.