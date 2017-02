Anett Kontaveit ja Maileen Nuudi tõid Eesti tennisenaiskonnale eile Föderatsiooni karikaturniiri Euro-Aafrika tsooni esimese grupi teises mängus magusa võidu Iisraeli üle.

Matši otsustavas heitluses alistasid Kontaveit ja Nuudi paarismängus Julia Gluško ja Shelly Krolitzky 5 : 7, 7 : 5 ja 6 : 3. Kolmandas setis tuli meie neiud välja 0 : 3 kaotusseisust.

"Mängisime punkt korraga. Eile (loe: kolmapäeval) olime meie Serbia vastu otsustavas setis 5 : 2 ees, aga kaotasime 5 : 7. Mõtlesime, et mäng pole läbi enne, kui käsi on surutud, " rääkis Kontaveit.

16-aastane Nuudi pidas väga pingelises olukorras vapralt vastu. "Me ei arvanud kaotusseisus kordagi, et mäng on juba läbi. Tundsin ka endas suurt pinget ja mõned punktid läksid seepärast kaduma. Lõpus suutsime end kokku võtta ja võit tuli ära," lausus ta.

Kontaveit rääkis, et olid enne seda turniiri Nuudiga paarismängus võistelnud möödunud aastal turniiril Iisraelis. "Siis tuli hästi välja, lihtsalt sobime," nentis ta.

Nuudi lisas: "Mängime mõlemad agressiivselt, usun, et stiili poolest sobime teineteisega."

Kontaveit pidi paarismängus väljakule minema lühikese puhkepausi järel. Enne seda oli ta üksikmängus alistanud Julia Gluško 6 : 4, 6 : 3.

"Ei tundnud väsimust, adrenaliin on siiani üleval," lausus Kontaveit pärast matši, mis lõppes paarkümmend minutit enne keskööd. "Publiku osa on suur. Toetajate ees mängimine tekitas hoopis teise tunde."

Täna kohtub Eesti naiskond alagrupi kolmandas kohtumises Bulgaariaga.