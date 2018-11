Kontaveit lubas Eestit Fed Cupil esindada, Kanepi seis jätkuvalt segane

6.-9. veebruarini Zielona Goras toimuval turniiril osalevad veel Venemaa, Ukraina, Poola, Bulgaaria, Taani ja Rootsi. Seitse naiskonda jagatakse kahte alagruppi, üks nelja-, teine kolmeliikmeline. Et pääseda Maailmaliiga II grupi play-off mängudele, tuleks võita esmalt enda alagrupp ning seejärel alistada ka teise alagrupi võitja. Maailmaliiga play-off toimuks 20.-21. aprillil. Viimati mängis Eesti Maailmaliiga II grupis ja play-off voorus 2011. aastal. Aasta varem heideldi ka kõige kõrgemale tasemele tõusmise nimel.

Eesti naiskonna kapten Märten Tamla kinnitas, et Kontaveidi (WTA 21.) kaasalöömisega võib arvestada, kuid Kanepi (WTA 61.) kohal ripub suur küsimärk. Mäletatavasti puhkes eelmisel aastal väiksemat sorti skandaal: tenniseliidu väitel küsis Kanepi Fed Cupil osalemise eest 100 000 eurot. Raha ei leitud ja Eesti mängis ilma temata.

"Kui hetkel peaks koosseisu nimetama, siis paneksin kirja kindlasti Aneti ja Kaia, kuigi arvan, et Kaia ei mängi. Olen temaga rääkinud. Tal ei ole praegu tervis sada protsenti. Seega hetkel arvan, et naiskonda kuuluksid Anett, Katriin Saar, Jelena Malõgina ning neljandale kohale kandideerivad Maileen Nuudi ja Saara Orav," rääkis Tamla, lisades, et nimekirja lukku lüüa oleks ennatlik, sest turniirini on veel piisavalt aega.