Kontaveit kuulub ühes arvestuses maailma viie parima tennisisti hulka

Selles arvestuses on esikohal hollandlanna Kiki Bertens (WTA 13.). Talle järgnevad Petra Kvitova (WTA 5.), Daria Kasatkina (WTA 11.) ja Simona Halep (WTA 1.). Viiendal kohal selles nimekirjas on eestlanna Anett Kontaveit (WTA 28.).

Kontaveit on tänavusel hooajal võitnud esikümne mängijatest Petra Kvitovat, Jelena Ostapenkot (WTA 10.), Caroline Wozniackit (WTA 2.) ja kahel korral Venus Williamsit (sel hetkel oli WTA 8. ja 9.).

Kontaveit läheb juba täna õhtul vastamisi Kiki Bertensiga USA-s New Haveni tenniseturniiril.

Most Wins vs. Top 5 and Top 10 opponents as of Monday, August 20th.



