Kontaveit kerkis WTA edetabelis karjääri kõrgeimale kohale

Vaatamata viimaste nädalate ebaõnnele tõusis värskes maailma naiste edetabelis Anett Kontaveit oma karjääri kõrgeimale ehk 27. kohale.

Viimasel kahel turniiril avaringis juba reketid pakkima pidanud Kontaveit möödus edetabelis šveitslannast Timea Bacsinszky'st, kes vigastuse tõttu kaotas palju punkte.

Kuna naiste tennis uut esireketit ei saanud, siis kõige märkimisväärsemaks muutuseks on see, et hispaanlanna Garbine Muguruza kerkis kolmandale kohale ning sakslanna Angelique Kerber langes kolm kohta ning on nüüd kuues.

Ka Eesti endine esireket Kaia Kanepi parandas oma postisiooni ning on nüüd maailma 421. reket.