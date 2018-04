Kontaveit kaotas Lugano turniiri avaringis tasavägises mängus maailma 130. reketile

Kontaveit lõi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud 19-aastase Lapko vastu 6 serviässa, kuid tegi ka 7 topeltviga. Vastane lõi vaid ühe serviässa ja tegi 4 topeltviga. 11-st murdepallist õnnestus Lapkol realiseerida 5, Kontaveit kasutas 17-st murdevõimalusest ära 4. Kogu võidetud punktide saldo jäi valgevenelanna kasuks 104:101.

Järgmise nädala maailma edetabelis ootab Kontaveiti ees väike langus (31. kohale), sest eelmisel aastal samal ajal edenes ta Šveitsis Bielis finaali. Kahe nädala pärast ootavad kaitsmist Stuttgarti puntkid, kus ta jõudis mullu veerandfinaali.

Anett Kontaveit - Vera Lapko

Läbi! Kontaveit kaotas 6:3, 4:6, 3:6.

3-5 Lapko hoidis oma pallingut, kuigi Kontaveidil oli kasutada kolm järjestikust murdepalli.

3-4 Kontaveit loovutab taaskord oma pallingu ja on sattunud raskesse seisu.

3-3 Lapko hoiab oma servi ja viigistab seti.

3-2 Kontaveit loovutas paraku oma servi kohe vastu.

3-1 Kontaveit murdis Lapko servi pärast 30:30 viigiseisu!

2-1 Päeva pikkuselt teine geim kaldub õnneks Kontaveidi kasuks.

Matš on kestnud juba üle pooleteist tunni. Teist korda selles geimis seis 40:40. Lapkol oli ka vahepeal üks murdepall.

1-1 Lapko hoidis oma pallingut.

Käib järjekordne maratongeim. Kontaveidil on olnud kasutada kaks murdepalli, kuid praegu neljandat korda seis 40:40.

1-0 Kolmas sett algas. Kontaveit hoidis oma pallingut nulliga.

Kontaveit kaotab teise seti paraku 4:6. Teise seti statistika: Esimeselt servilt võidetud punktide protsent langes 85-lt 60-le, teise servi punktid 60-lt, 55-le, samas esimese servi õnnestumisprotsent kasvas ühe pügala võrra.

Lapkol on 40:30 seisul kasutada settpall.

4-5 Kontaveit hoiab oma pallingut, kuid on endiselt ühe servimurdega taga.

30:40 Kontaveidil kasutada murdepall.

3-5 Kontaveit murrab vastase pallingu! Ehk annab siit veel välja tulla?

2-5 Taaskord loovutab Kontaveit oma pallingu! See sett tundub olevat läinud...

2-4 Lapko hoiab oma pallingut suhteliselt kindlalt, loovutades Kontaveidile vaid ühe punkti.

2-3 Kontaveit loovutas esimest korda oma pallingu. Teise murdepalli kasutas Lapko ära.

2-2 Lapko hoidis oma servi sama kindlalt.

2-1 Kontaveit hoiab oma servigeimi nulliga!

1-1 Järjekordses maratongeimis oli Kontaveidil kasutada kaks murdepalli, kuid Lapko hoidis siiski oma pallingut.

1-0 Teist setti alustab Kontaveit oma servi hoidmisega. Lapko sai geimis kätte kaks punkti.

6-3 Teise settpalli realiseerib Kontaveit ära.

Kontaveidil oli pärast 40:40 viigiseisu kasutada settpall ja murdepall, aga Lapko hoiab end veel mängus.

5-3 Kontaveit hoiab ka oma servigeimi. Lapko saab kätte kaks punkti.

4-3 Neljanda murdepalli kasutab Kontaveit ära. Väga olulisel hetkel tehtud servimurre!

Kontaveidil oli käimasolevas geimis kasutada kolm murdepalli, aga Lapko päästis need kõik.

3-3 Kontaveit hoiab oma servigeimi nulliga!

2-3 Lapko lõpuks ikkagi hoidis oma servi.

Pingeline geim. Neljandat korda on seis 40:40.

Ka teise murdepalli suutis Lapko päästa. Ikka 40:40.

40:40 Servimurret veel siiski ei tule, Lapko viigistab.

30:40 Kontaveidil esimest korda kasutada murdepall.

2-2 Kontaveit tegi sama kindla servigeimi ja viigistas.

1-2 Taaskord kingib Lapko oma pallingul Kontaveidile vaid ühe punkti.

1-1 Kontaveit suudab läbi raskuste oma servi hoida.

Lapkol oli kasutada kaks murdepalli, aga Anett viis geimi 40:40 viigiseisuni.

0-1 Lapko hoiab oma servigeimi kindlalt, Kontaveit sai kätte vaid ühe punkti.

Mäng on lõpuks alanud. Lapko alustab servimist.

Uueks algusajaks on märgitud 11.35. Kahjuks turniiri korraldajad oma ametlikel kanalitel rohkem infot pole jaganud. Viimane säuts oli 2 tundi tagasi, mis teatas, et kõik mängud on sisehalli üle viidud ja kui ilm ilusamaks peaks muutuma, tehakse jälle väliväljakud lahti. https://twitter.com/WTASamsungOpen/status/984315155323514881

Uueks algusajaks on määratud 11.30. Korraldajad on ilmselt ümberkorraldustega tõsiselt jännis.

Teadmata põhjusel pole matš veel alanud. Livescore.com-is on mängu algusaega kahel korral edasi lükatud. Kõigepealt 11.20 ja nüüd 11.25 peale.

Vera Lapko jättis eelmisel nädalal Charlestonis esimese ringi matši põlvevigastuse tõttu pooleli. Tundub, et Šveitsis pole see teda seganud, sest Lugano kvalifikatsioonis sai ta kaks võitu. Tegemist on kiirelt arenenud tennisistiga, kes 2017. aasta alguses oli alles maailma edetabelis 327. kohal, kerkides hooaja lõpuks 131. positsioonile.