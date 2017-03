Eesti esitennisist Anett Kontaveit kohtas Miami turniiri 1/16-finaalis kõrgklassi, tunnistades maailma 5. reketi Simona Halepi 6:3, 6:0 paremust.

Avasetis hargnes nauditav ja kõrgetasemeline heitlus, milles sai otsustavaks Halepi suurem kindlus võtmehetkedel. Kontaveit kaotas oma esimese ja viimase servigeimi, rumeenlanna vormistas lõppseisu neljanda settpalliga.

Seejärel Kontaveidi vastupanu rauges, Halep aga näitas lõpuni peaaegu veatut tennist, tehes kogu kohtumise jooksul vaid 13 lihtviga. Mäng kestis 55 minutit.

"Kindlalt aasta parim mäng minult. Vastane servis ja lõi tegelikult hästi, aga sain ta siiski korralikult liikuma ja olin ise väga agressiivne," kõlas 25-aastase Halepi kokkuvõte vahetult pärast mängu staadioniusutluses.

Jääb rahule nii turniiri kui arenguga, kuid palju on teha

"Pole põhjust end maha teha, aga ei saa ka öelda, et hästi mängisin. Võitlesin ja andsin kõik, mis anda oli, kuid tundsin, et ei olnud seda särtsu, mis eelmistes ringides. Maailmaklassi mängijale on aga pooliku energiaga keeruline vastu saada," tõdes Miamis kvalifikatsioonisõela läbinud ja seejärel põhitabelis kaks võitu lisanud Kontaveit. "Kokkuvõttes jään turniiriga väga rahule - esimene mäng kvalifikatsioonis oli super, ka Makarovaga tegutsesin kindlalt."

Tipphetkel maailma edetabelis teisel kohal asunud Suure slämmi turniiride finalist ja poolfinalist Halep on tänavu maadelnud põlvehädadega. 16 parema hulgas kohtub ta Samatha Stosuriga (Austraalia).

Kontaveit peaks aga tänu kolmandasse ringi jõudmisele tõusma WTA pingerivis praeguselt 112. kohalt esisaja piirimaile.

"Oleme füüsise kallal palju vaeva näinud ja ses vallas on toimunud suur areng. Liigun ja kestan tunduvalt paremini," rääkis Kontaveit koostööst hollandlasest treeneri Glenn Schaapiga. "Aga veel on teha ja see võtab aega. Kasvõi tänanegi näitas: rasked lahingud tippvastastega vajavad harjumist."

Paar stiilinäidet Kontaveidi võidetud pallivahetustest ja mängu statistika: